El Deportivo blinda a Nsongo Bil

Era un deseo conocido y una renovación cocinada a fuego lento desde hace tiempo, pero no ha sido hasta este viernes cuando el Dépor ha anunciado la renovación de Nsongo Bil hasta 2030. El delantero, clave en el tramo final de temporada, era un fijo para la entidad herculina independientemente de la categoría en la que estuviera.

Nsongo llegó a Coruña en la temporada 24-25. El camerunés sufrió un periodo de adaptación de unos meses en los que las cosas no terminaban de salir. Sin embargo el club tenía claro que su potencial era más que interesante y lo mantuvo una campaña más.

Manuel Pablo exprimió al máximo su potencial y los goles no tardaron en llegar. Sus virtudes no pasaron inadvertidas para Antonio Hidalgo y lo reclutó para el primer equipo. El Dépor sufría arriba y Nsongo se hizo con una titularidad que ya no soltaría. Con seis goles y una asistencia en el tramo final fue pieza clave en el regreso a Primera. Y aunque la dirección deportiva reforzará el ataque, su renovación era una prioridad.

Tras la salida de Mula y la dudosa situación de Zaka el club peina el mercado en busca de jugadores con experiencia en la categoría para dar un salto de calidad. A falta de fichajes la dirección deportiva trabaja en la renovación de los pilares básicos del ascenso.