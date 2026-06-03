Competición abre un expediente extraordinario por la invasión de campo en el Dépor - Las Palmas

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acordado la apertura de un expediente extraordinario para esclarecer los hechos ocurridos durante la invasión de campo registrada al término del partido entre el Deportivo y Las Palmas en Riazor, disputado el pasado fin de semana.

La decisión, según ha podido conocer Quincemil, figura en la resolución emitida este miércoles por el órgano disciplinario, que señala que, una vez analizados el escrito de alegaciones remitido por el RC Deportivo y la denuncia formulada por LaLiga, procede iniciar una investigación específica sobre lo sucedido.

En el acuerdo, el Comité de Disciplina indica textualmente que, "visto el escrito de alegaciones del RC Deportivo de La Coruña y la denuncia de la LNFP, este Comité de Disciplina acuerda incoar un expediente extraordinario para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades disciplinarias".

La apertura de este expediente supone que la RFEF iniciará una fase de investigación para recopilar información, analizar las circunstancias en las que se produjo la entrada de aficionados al terreno de juego y determinar si existen infracciones susceptibles de sanción. Para ello se designará un instructor que será el encargado de practicar las diligencias necesarias antes de formular una propuesta de resolución.

Los hechos se produjeron tras el encuentro disputado en Riazor, cuando numerosos seguidores accedieron al césped una vez concluido el partido. Las imágenes de la celebración recorrieron las redes sociales y motivaron posteriormente la denuncia presentada por LaLiga ante los órganos disciplinarios federativos. El informe policial también refleja este incidente.

Por el momento, la apertura del expediente no implica ninguna sanción para el Deportivo, sino el inicio formal del procedimiento destinado a determinar si existió algún incumplimiento de la normativa y, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de lo ocurrido.