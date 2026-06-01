El césped de Riazor sufre daños tras la invasión de campo del ascenso del Dépor que pueden afectar al partido de España

El histórico ascenso del Deportivo a Primera División dejó imágenes para el recuerdo en el estadio de Riazor, pero también algunas consecuencias sobre el terreno de juego.

La invasión masiva de aficionados al finalizar el encuentro frente a Las Palmas provocó daños visibles en distintas zonas del césped, donde numerosos seguidores arrancaron fragmentos como recuerdo de una jornada inolvidable para el deportivismo.

Durante la celebración, varios sectores del campo quedaron afectados por la extracción de trozos de hierba y césped, algunos de ellos de considerable tamaño.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a aficionados abandonando el estadio con pequeñas porciones del terreno de juego tras el pitido final.

Desde el entorno del club se trabaja ya para evaluar el alcance de los desperfectos y acometer las labores necesarias para devolver el césped a su estado habitual.

Los trabajos de reparación y reposición se llevarán a cabo en los próximos días con el objetivo de que el terreno de juego recupere cuanto antes las condiciones óptimas.

El jueves, España recibe a Irak en Riazor. La junta de seguridad del partido tendrá lugar esta mañana y será presidida por el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde.