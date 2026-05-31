Las hormigoneras blanquiazules del ascenso vuelven a pasear por A Coruña

Una de las hormigoneras del ascenso del Dépor esta mañana en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Este domingo A Coruña entera es una fiesta y en ella no podían faltar las hormigoneras del ascenso. Los camiones de rayas blancas y azules llegaron esta mañana a la ciudad para sumarse a la celebración por el regreso del Dépor a la Primera División.

Pertenecientes a la empresa Horbesa, las hormigoneras llegaron desde Carballo, Cerceda y Sada. Los preparativos comenzaron el pasado viernes, con la limpieza de los vehículos y la colocación de las banderas y otra decoración. Las rayas blanquiazules las mantienen siempre, ya que estos son también sus colores corporativos.

El recorrido esta mañana les ha llevado por toda la ciudad, desde Mesoiro hasta Matogrande, pasando como no podía ser de otra forma por Cuatro Caminos.

También circularon junto al paseo marítimo, pero en lugar de ir hasta Riazor, donde el tráfico está cortado por los conciertos de la FanZone y el posterior recibimiento, los camiones enfilaron Rubine en dirección plaza de Pontevedra.

En esta calle pasaron casualmente ante un grupo de aficionados de Las Palmas que, algunos de ellos combinando su elástica amarilla con bufandas del Dépor, se sumaron a la celebración al grito de “Valerón, Valerón”.

Con este ascenso son ya innumerables las veces que las hormigoneras se han dejado ver por la ciudad.

Jose Martínez, responsable de la empresa, cuenta que la primera temporada en la que salieron fue en la 1990/1991, con otro ascenso a Primera y que todo fue idea de su padre, Jose Luis.

Ahora, más de 30 años después, las hormigoneras siguen animando al equipo por A Coruña, esté en la categoría que esté.