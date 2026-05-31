Deportivo 1 - Las Palmas 2: La fiesta se impone al resultado

Riazor fue una fiesta durante los noventa minutos de uno de los partidos más alegres y placenteros de los últimos ocho años. Los blanquiazules cayeron por un gol a dos ante la UD Las Palmas pero el resultado fue lo de menos en un encuentro que fue una fiesta de principio a fin.

El conjunto canario logró pronto la ventaja necesaria para no sufrir en exceso a lo largo del encuentro. Los amarillos se adelantaron muy pronto en el marcador.

Dieciocho minutos tardaron en anotar los dos primeros tantos. Primero Kirian y luego Marvin colocaban una ventaja que dejaba claro cuál era el equipo que se jugaba más en el día de hoy.

Logró reaccionar el Dépor con un tanto de Zaka que desataba la alegría de una hinchada ya feliz. Por una vez en ocho años el resultado no importaba en exceso.

Con ese uno a dos se iba a llegar al descanso de un partido muy intrascendente en el marcador. Lo buscó el Dépor en una segunda mitad en la que tuvo dos buenas ocasiones para igualar.

No lo consiguió el Deportivo pero la afición solo quería disfrutar de un momento por el que había esperado ocho años. Los cánticos de “Invasión” invadieron el tramo final de un partido que era una fiesta.

Así acabó un partido intrascendente para un estadio que celebró y vibró desde el minuto uno. El Dépor es de Primera y su gente lo celebró como se merece.