El Dépor, el equipo que más finales gana

El Deportivo vuelve a ser equipo de Primera División y el retorno a la máxima categoría trae a muchos recuerdos de la época del Súper Dépor. En aquellos años, además de ser campeones de Liga en la temporada 1999/2000, los blanquiazules disputaron unas cuantas finales y las ganaron todas.

Una publicación de la cuenta de X, antiguo Twitter, @DataAthletic recoge este pleno de victorias en las finales disputadas del Deportivo. Cinco de cinco que le valieron al club coruñés los títulos de Copa del Rey en 1995 y en 2002 y de Supercopa de España en 1995, 2000 y 2002.

Este 100% de victorias hace que el Dépor también lidere un ránking especial, el de equipos que han jugado cinco o más finales.

🏆 Porcentaje de finales ganadas por cada equipo de La Liga.



¿Os sorprende algún valor?🤔 pic.twitter.com/97Q3kh9cpn — Athletic Data (@DataAthletic) May 28, 2026

En segundo lugar está el Real Unión Club de Irún, otro equipo centenario que ganó en cuatro de cinco finales, con un 80% de victorias. Este club fue, de hecho, el primer ganador de la Copa del Rey disputada en el año 1913. Repetiría tres veces más, en 1918, 1924 y 1927, y perdería en 1922 ante el Barcelona en un partido disputado en Vigo. Ahora, el equipo compite en Segunda Federación.

En el listado de Athletic Data le siguen el Barcelona, con un 67% de victorias sumando 75 de 111 finales disputadas; el Madrid, con un 63% y 69 victorias en 109 finales o el Athletic Club, con 57% de triunfos en 29 de 51 finales.

El 50% queda para el Sevilla, con 14 de 28 finales ganadas; el Zaragoza, con 9 de 18 victorias en finales y la Real Sociedad, con 5 de 10 partidos finales ganados.

Cierran este particular ránking el Atlético de Madrid, con un 48% de victorias en 21 de 44 finales; el Valencia, con 47% en 16 de 34 finales; el Betis, con un 37% en 3 de 8 finales; el Mallorca, con 33% en 2 de 6 finales y el Espanyol, con 31% de victorias en 4 de 13 finales.