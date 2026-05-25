El Dépor vuelve a Primera con un doblete de Bil Nsongo: otros goles icónicos en los últimos ascensos

El Deportivo ya es de Primera tras ganar este domingo en Pucela ante el Valladolid. Los de Hidalgo logran regresar a la élite tras ocho años en el ostracismo. Las últimas semanas varios jugadores con un rol secundario, han conseguido goles claves que permiten a los coruñeses colocarse en una posición ventajosa. Noé Carrillo, Stoichkov o Zaka han sido algunos de ellos. Sin embargo, en el partido de este domingo, el héroe fue Bil Nsongo, quien llevó al Deportivo a Primera con dos goles ya en la primera parte del encuentro.

Si echamos la vista atrás aparecen goles icónicos y muy recordados en los últimos ascensos a Primera División. El último llegó en la temporada 2013-2014. Los coruñeses regresaban a Primera tras superar al Jaén en la penúltima jornada de liga. Carlos Marchena hacía el gol al filo de la media hora después de aprovechar un rechace del portero, tras un libre directo de Ifrán.

Sólo dos años antes Xisco Jiménez anotó otro de esos goles inolvidables. El Dépor regresaba a Primera por la vía rápida y el triunfo ante el Nastic en la jornada 39 le daba medio ascenso. Los coruñeses sufrieron mucho en ese encuentro y el delantero completó la remontada con un tanto en el minuto 93. Aunque no fue matemático, el ascenso se ponía muy de cara. Dirigidos por José Luis Oltra, el conjunto herculino acabó líder con 91 puntos, seis más que el Celta y nueve de ventaja sobre el Valladolid.

Aunque no fue un gol de ascenso a Primera División, es imposible no hacer mención al gol de Lucas Pérez ante el Barça B hace dos temporadas. El coruñés cumplía el sueño de todo niño al devolver al equipo de su corazón al fútbol profesional tras cuatro años deambulando por la tercera categoría del fútbol español. Lucas culminaba su obra maestra tras bajar de Primera División a Primera RFEF para ayudar a su Dépor.

Su relevo lo cogió un fabrilista, Bil Nsongo. El atacante anotó los dos tantos del ascenso a Primera División ante el Real Valladolid, ambos en la primera mitad del partido.