Javier Tebas felicita al Deportivo por su regreso a Primera División

El ascenso del Deportivo a Primera División sigue recibiendo felicitaciones desde todos los ámbitos del fútbol español. Una de las más destacadas llegó este domingo de la mano del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien quiso sumarse públicamente a la celebración del deportivismo tras confirmarse el regreso del conjunto coruñés a la máxima categoría del fútbol nacional.

A través de sus redes sociales, Tebas puso en valor la dimensión histórica del club herculino y el respaldo constante de su afición durante los años más complicados, subrayando además la importancia que tiene para la competición recuperar a una entidad con el peso del Deportivo.

"Regreso del RC Deportivo a la máxima categoría. Una ciudad entregada, un club legendario y una afición que nunca dejó de creer. A Coruña vuelve a disfrutar de su equipo en LaLiga EA Sports. ¡Enhorabuena por este merecido ascenso!", escribió el máximo dirigente del fútbol profesional español.

Regreso del @RCDeportivo a la máxima categoría.

Una ciudad entregada, un club legendario y una afición que nunca dejó de creer. A Coruña vuelve a disfrutar de su equipo en #LALIGAEASPORTS!

¡Enhorabuena por este merecido ascenso! pic.twitter.com/AQdzylrWfD — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 24, 2026

El mensaje ha sido ampliamente compartido por aficionados blanquiazules, que celebran no solo la vuelta del equipo a Primera, sino también el reconocimiento nacional al trabajo realizado para devolver al Deportivo al lugar que históricamente ocupó durante sus mejores décadas. Muchos de ellos con críticas, por sus polémicas con el club especialmente en el caso Fuenlabrada, que ocasionó el descenso del Dépor a la extinta 2ªB en la temporada 2019/20.

La vuelta del club coruñés a la élite supone uno de los regresos más esperados del fútbol español, después de varios años marcados por la reconstrucción deportiva y social de una entidad que jamás perdió el respaldo de su gente.