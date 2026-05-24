Así será la celebración del ascenso del Dépor: llegada a las Fan Zone a las 2:30 y fiesta mañana en María Pita

El Dépor quiere celebrar que es equipo de Primera y por eso no tardará en regresar a A Coruña para celebrarlo con la afición. Tal y como anunció el propio club, los jugadores llegarán sobre las 2:30 horas a la Fan Zone de Riazor, punto de celebración central desde primera hora de la mañana, incluso antes del partido.

A Coruña vuelve a Primera División. El Dépor ha hecho los deberes en Valladolid y ha confirmado el ascenso de categoría, tras abandonarla en la temporada 2017/18 y llegar a pasar hasta cuatro años en el infierno del fútbol no profesional, inmerso incluso en una reestructuración histórica desarrollada por Luis Rubiales que creó la Primera Federación.

Y ese momento hay que celebrarlo, por ello no quieren esperar para hacerlo. El punto de celebración hoy domingo es la Fan Zone de Riazor, organizada por el club. El resto de actos se desarrollarán en los próximos días, con visita prevista a Cuatro Caminos al término del choque ante la UD Las Palmas.

Esto no ha impedido que centenares de deportivistas se hayan concentrado de forma espontánea en este punto, el tradicional de festejo, que fue vallado por la mañana.

𝑫𝒆́𝒑𝒐𝒓 𝑭𝒂𝒏 𝒁𝒐𝒏𝒆!!!



🎉 Celebración

🎧 DJ´s

⚽️ 2:30h aprox. CHEGADA DOS XOGADORES



📍 Explanada de Riazor pic.twitter.com/VGXfD18vnN — RC Deportivo (@RCDeportivo) May 24, 2026

Los actos institucionales, en las próximas horas

A la espera de la confirmación oficial de las agendas institucionales, el Dépor tiene previsto visitar la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña, donde saldrán de nuevo al balcón de María Pita para ofrecer a la ciudad este ascenso de nuevo a Primera División. Este acto tendrá lugar el lunes a las 19.00.

Además, la visita a Abanca y al museo MEGA estarán en la agenda prevista, además de otras paradas en diferentes empresas que apoyan al club.