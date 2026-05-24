Benassi, tras el ascenso: "El Dépor siempre ha sido de Primera, pero ahora lo somos oficialmente"

La explosión de alegría tras el pitido final en Valladolid dejó imágenes para la historia del deportivismo. Sobre el césped, en la grada y también lejos de José Zorrilla, con miles de aficionados celebrando en A Coruña, el sentimiento era unánime: el RC Deportivo vuelve a Primera División ocho años después.

Uno de los rostros más emocionados fue el del consejero delegado blanquiazul, Massimo Adalberto Benassi, que apenas encontraba palabras para resumir lo vivido. "El Dépor siempre ha sido de Primera, pero ahora lo somos oficialmente y es una alegría tremenda", afirmó todavía conmocionado por una noche que calificó como inolvidable.

El dirigente italiano destacó la movilización de la afición deportivista, con miles de seguidores desplazados a Valladolid y una ciudad completamente volcada con el equipo. "Ha sido una locura. Ver cómo está A Coruña y pensar en todos esos niños y niñas que no habían vivido algo así hace que todo tenga aún más valor", señaló.

Benassi quiso reconocer públicamente el trabajo realizado por Antonio Hidalgo y toda la plantilla, recordando los momentos de dificultad atravesados durante la temporada. "Han sufrido mucho para llegar hasta aquí y ahora tienen que disfrutarlo como se merece", explicó.

También reservó palabras de agradecimiento para el presidente del club, Juan Carlos Escotet, al que señaló como pieza decisiva en la reconstrucción de la entidad. "Verle disfrutar así emociona. Lo que ha hecho por este club y por toda su estructura ha sido fundamental para que hoy estemos donde estamos".

La noche tuvo además un protagonista inesperado sobre el césped: Bil Nsongo, autor de los dos goles del ascenso. Benassi reconoció que incluso había bromeado antes del partido con esa posibilidad. "Le dije a su agente que sería increíble subir con un gol suyo y acabó marcando dos. Parece que estaba escrito".

Antonio Hidalgo, emocionado

Antonio Hidalgo, arquitecto desde el banquillo de este regreso a la élite, tampoco pudo contener la emoción. El técnico quiso dedicar el ascenso a su entorno más cercano. "Va por mi madre, mi hermano y mi abuela, que no han podido estar aquí. Siempre han estado conmigo", expresó.

El entrenador destacó la madurez competitiva mostrada por su equipo durante una temporada marcada por la igualdad. "Sabemos lo durísima que es esta categoría, pero cuando hay trabajo, constancia y una ciudad entera empujando detrás, todo resulta más llevadero".

Hidalgo confesó además que la presión se vive de forma distinta desde el banquillo. "Se sufre mucho más como entrenador. En partidos así, la táctica queda en un segundo plano porque hay muchísimas emociones en juego".