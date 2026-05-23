El Valladolid-Dépor ya tiene árbitro: Saúl Ais Reig impartirá justicia

El árbitro Saúl Ais Reig será el encargado de dirigir el Valladolid-Dépor, según ha informado la RFEF, un encuentro de máxima exigencia en el que el colegiado alicantino vuelve a coincidir con el conjunto herculino en un contexto completamente distinto al de su primera gran noche en Riazor, donde el partido terminó con un desenlace especialmente doloroso para los blanquiazules.

Desde aquel episodio, el alicantino ha dirigido al RC Deportivo en seis ocasiones más en la categoría de plata. El balance es desigual: una derrota en Mallorca, un empate ante el Sporting y una dinámica reciente más positiva con cuatro victorias consecutivas, dos de ellas esta misma temporada frente al Real Zaragoza, lo que suaviza el recuerdo de sus primeros precedentes con el equipo blanquiazul.

Sin embargo, donde el historial sí ha generado más debate es en la sala VOR. El Dépor ha logrado evitar grandes controversias sobre el césped con el colegiado, pero no ha tenido la misma suerte cuando ha intervenido el VAR.

El ejemplo más reciente se produjo la pasada temporada en Anduva, en el duelo ante el CD Mirandés, cuando Ais Reig llamó en dos ocasiones al monitor a Muresan Muresan para señalar dos penaltis sobre Pablo Martínez que acabaron condicionando el empate (2-2).