Detenidos seis ultras del Valladolid a escasas horas del desembarco de deportivistas en Pucela

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a seis jóvenes, entre ellos dos menores de edad, por su presunta implicación en una riña tumultuaria registrada tras el encuentro entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza, disputado el pasado 9 de mayo y catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, justo en la previa del desplazamiento masivo de seguidores del Deportivo para ver el partido de este domingo donde los coruñeses pueden lograr el ascenso a Primera División.

Los incidentes se produjeron una vez concluido el partido, en el exterior del estadio y frente a la zona donde permanecían estacionados vehículos policiales, cuando grupos radicales vinculados a ambas aficiones protagonizaron un enfrentamiento que obligó a intervenir de inmediato a agentes de la Unidad de Intervención Policial y de la Unidad de Prevención y Reacción.

La rápida actuación policial permitió disolver la pelea y dispersar a los implicados, que huyeron a la carrera por los alrededores del recinto deportivo. Posteriormente, gracias a la colaboración ciudadana y a las labores de identificación realizadas en la zona, varios participantes fueron localizados y propuestos para sanción al amparo de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Como consecuencia de los disturbios, una menor que se encontraba en el lugar junto a su padre y sin relación alguna con los hechos fue alcanzada por una piedra en la pierna, por lo que tuvo que ser atendida por personal sanitario y trasladada posteriormente al Hospital Universitario Río Hortega para una evaluación más exhaustiva.

Además, dos agentes que participaron en el operativo precisaron asistencia médica por contusiones y diversos golpes sufridos durante la intervención. También resultó dañado un vehículo estacionado en la avenida Mundial 82, cuya luna delantera quedó fracturada y presentaba desperfectos en varias partes de la carrocería tras el lanzamiento de objetos.

La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Información, especializada en el seguimiento de grupos ultras y comportamientos violentos ligados al ámbito deportivo. Los seis arrestados prestaron declaración en dependencias policiales y quedaron posteriormente en libertad, aunque deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.