Riazor calienta motores para una noche histórica: los bares se preparan para el posible ascenso del Dépor

A Coruña se prepara para vivir uno de esos días marcados en rojo en la historia reciente del deportivismo. El partido del Deportivo en Valladolid, con el posible regreso a Primera División en juego, ha activado ya a la hostelería del entorno de Riazor, que espera una jornada de máxima afluencia impulsada también por la fan zone que se instalará en el Palacio de los Deportes.

La previsión de una concentración masiva de aficionados en las inmediaciones del estadio ha obligado a bares, restaurantes y distribuidores a reforzar pedidos y revisar aprovisionamientos para no quedarse sin existencias en una cita que puede desembocar en una celebración multitudinaria.

Aunque Estrella Galicia no facilita datos oficiales sobre el aumento de ventas, los distribuidores ya perciben un incremento notable en la demanda en los establecimientos más próximos al estadio. Así lo explica Fernando Doval, responsable de Doval e Hijos, uno de los principales distribuidores de la marca en la ciudad.

"La demanda está siendo una barbaridad, sobre todo en la parte baja del estadio, donde ahora mismo se concentra todo el movimiento. El ambiente ya es especial", señala.

Rellenar neveras y prepararse para la que puede ser "la gran noche"

La sensación es compartida entre los hosteleros de la zona, que han comenzado a reorganizar sus cámaras frigoríficas y acelerar reposiciones para llegar al fin de semana con garantías.

En O Sieiro, Alex reconoce que la previsión les ha obligado a reaccionar con rapidez. "Estamos reponiendo y rellenando neveras porque prácticamente habíamos agotado existencias. Sabemos que puede ser una jornada muy fuerte y no queremos que falte de nada".

El movimiento será especialmente intenso por la instalación de la fan zone en el Palacio de los Deportes, un punto que concentrará a buena parte del deportivismo durante todo el día y que servirá como gran foco de reunión para una afición que quiere acompañar al equipo, aunque sea a cientos de kilómetros de distancia.

Desde Rompeolas, Javier explica que buena parte del volumen de trabajo dependerá precisamente del alcance de esa convocatoria. "Sabemos que habrá muchísimo movimiento. En cualquier caso esperamos estar a tope, porque es uno de esos días en los que la gente quiere vivirlo junta".

Más allá del resultado inmediato, en el local ya piensan también en lo que puede venir después. "Si todo acaba bien, lo celebraremos por todo lo alto. Y el día 31 puede convertirse en otra gran fiesta si se confirma todo", apunta.

Conciertos y apuestas de afeitarse la barba

En Creedence han decidido no esperar al pitido inicial para arrancar la celebración. Allí la jornada comenzará mucho antes, con música en directo y ambiente blanquiazul desde primera hora.

"Hemos organizado un concierto de Jarbis desde las 13:30 porque creemos que el día merece arrancar fuerte", explica Víctor, uno de sus responsables. "La previsión es trabajar como en un partido grande en casa, así que tenemos todas las neveras cargadas. Queremos estar preparados para cualquier escenario".

En su caso, además, hay una promesa muy especial en juego. "Mi hermano, que es socio, y yo dijimos en febrero que si el Dépor ascendía nos afeitábamos la barba. Así que, si pasa, habrá que cumplir".

La hostelería de Riazor ya ha hecho su parte. Las barras están listas, las neveras llenas y la ciudad preparada para una noche que puede devolver al Deportivo al lugar que nunca debió abandonar. Ahora todo depende de lo que ocurra sobre el césped de Valladolid.