El deportivismo tiene una primera cita: el sábado a las 14:30, a despedir al equipo en Abegondo

A Coruña vivirá un fin de semana diferente y especial. Uno de los nueve campeones de liga, el Real Club Deportivo, puede regresar este domingo a la Primera División, una división que abandonó en el curso 2017/18 tras un esperpéntico descenso con tres entrenadores al frente en un curso donde su aspiración era llegar a posiciones europeas.

Por ello, la afición se ha echado a la espalda al equipo, que asumió la semana con una rutina normal de trabajo y una dosis extra de responsabilidad por finalizar el objetivo con éxito, sabiendo que dispone de dos intentos.

Los aficionados han sido citados para este sábado a las 14:30 en Abegondo, en el Dépor Training Center, para despedir al equipo, que partirá a esa hora hacia Valladolid. Será la primera gran concentración, que precederá a otras ya previstas para este domingo. Entre ellas, la Fan Zone organizada en la explanada de Riazor, la previsible visita de los aficionados a Cuatro Caminos si se consigue el ascenso y el desplazamiento de miles de deportivistas en 14 buses y múltiples desplazamientos privados hasta Valladolid.