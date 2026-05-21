Deportivo: Antes de celebrar, hay que ganar

El Deportivo acaricia el ascenso a Primera División. Después de ocho años sin pisar la máxima categoría del fútbol español, los blanquiazules tienen en la mano regresar al lugar que le corresponde. Pero para ello debe vencer a un Valladolid que tratará de ofrecer una buena imagen ante su afición en una temporada en la que se esperaba mucho más de ellos.

Con una plantilla diseñada para luchar por el ascenso, el conjunto blanquivioleta no será una piedra fácil para el cuadro deportivista. Además de la tensión y los nervios lógicos de la cita, el Dépor tendrá delante un rival con números bastante aceptables.

En su campo el balance es de ocho victorias, cinco empates y siete derrotas. Enfrente llega un Dépor que es el mejor visitante de la categoría con 35 puntos de 60 posibles. Sin embargo desde el triunfo en Ceuta a mediados de marzo, solo logró ganar hace dos semanas en Cádiz.

A todo ello hay que sumar la buena imagen que ofreció el Valladolid en Riazor. El encuentro acabó en empate a uno con un gol de Yeremay en el descuento desde el punto de penalti.

A la espera de que el componente emocional juegue a favor del conjunto blanquiazul, visitar Valladolid nunca se le ha dado del todo bien a los coruñeses. La última victoria en Zorrilla data de 2003, cuando el cuadro blanquiazul ganó cero a uno gracias a un tanto de Makaay. La última victoria como tal ante el conjunto violeta llegó en 2009 en Riazor también por un gol a cero convertido por Lassad. El histórico en Segunda no deja buenos precedentes para los herculinos. En quince visitas solo han conseguido tres victorias y dos empates, mientras que han encajado diez derrotas.

Todos estos datos ponen de manifiesto que el encuentro no será ni mucho menos sencillo para un Dépor que ha sufrido mucho a lo largo de esta temporada. Por eso antes de celebrar, hay que ganar.