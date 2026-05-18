La alcaldesa de A Coruña exige explicaciones al Gobierno por el dispositivo policial en Riazor

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha exigido al Gobierno central que dé explicaciones por el polémico dispositivo policial desplegado este domingo en el entorno de Riazor antes del partido entre el Deportivo y el Andorra. La regidora denuncia que "se sobrepasaron ciertos límites que no atendían a ninguna necesidad real de garantizar la seguridad de las 30.000 personas que acudieron a Riazor".

En una carta dirigida al subdelegado del Gobierno en Galicia, la alcaldesa reitera que "el comportamiento de la ciudadanía y del deportivismo fue ejemplar antes, durante y después del encuentro", tanto en A Coruña como en otros partidos disputados en otras ciudades, y recuerda además que este partido no había sido declarado de alto riesgo.

Algunos aficionados denunciaron que se les prohibió la entrada al estadio después de pasar un control de alcoholemia realizado de forma arbitraria. Dentro de Riazor, la Policía Nacional retiró bombos de la grada de Marathon Inferior, donde habitualmente se sitúan los Riazor Blues.

Inés Rey afirma que "acciones como las llevadas a cabo por la Policía Nacional durante el recibimiento, que incluso pudieron causar un problema real y muy desagradable, no están justificadas. Tampoco lo están los registros y la incautación de material de animación dentro del estadio, o los controles aleatorios que se llevaron a cabo".

En el escrito, la alcaldesa recuerda además las "semanas de gran trascendencia deportiva" que vive la ciudad, con el posible ascenso del Dépor muy cerca.

"Creo que es usted consciente de cómo vive el Deportivo esta ciudad y de la importancia que tendría un ascenso a la máxima categoría. Confío en que transmita mi malestar a quien considere oportuno y que no se repitan hechos tan lamentables en lo que queda de temporada", añade.

La regidora concluye poniéndose a disposición para "coordinar cualquier tipo de dispositivo que sea necesario poner en marcha con el fin de que cumplan el objetivo para el que son diseñados: garantizar la seguridad de todas las personas".