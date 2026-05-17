Los alrededores de Riazor, en A Coruña, se tiñen de blanco y azul en la previa ante el Andorra

Los alrededores del estadio de Riazor, en A Coruña, viven una jornada festiva este 17 de mayo coincidiendo con el partido del RC Deportivo contra el Andorra FC. Con el Dépor acariciando el posible ascenso a falta de tres partidos para el final de la liga, la afición supo responder con sobresaliente y teñir las calles de colores blanquiazules.

Desde primera hora, cientos de aficionados se dan cita en la explanada del Palacio de los Deportes para disfrutar de la Fan Zone, organizada por el club con una amplia programación que se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta las 23:00 horas.

La iniciativa impulsada por el club blanquiazul ha invitado a sus seguidores a disfrutar de la previa del encuentro, que se disputará a partir de las 14:00 horas, y a celebrar el Día de las Letras Gallegas con un mural participativo. El objetivo es que escriban en él mensajes de ánimo a los jugadores de cara a la recta final de la competición. En esta línea, 'a forza das palabras' se verá reflejada más que nunca.

También son muchos los pequeños, y algunos no tan pequeños, deportivistas que se han animado a pintarse la cara con los colores de su equipo en el puesto de pintacaras habilitado en la misma zona.

Pero el verdadero furor se desató con la llegada del autobús del equipo, momento esperado por cientos de deportivistas que esperaban colocados junto a las vallas su llegada desde minutos antes.

Al mismo tiempo, empezaban a tocar, en el escenario dispuesto en el parking del Palacio de los Deportes, la Asociación Malante Banda de Gaitas, para amenizar los minutos antes del partido.

Sin duda, gane o pierda del Deportivo será una jornada para recordar por los miles de deportivistas que se acercaron este domingo al estadio coruñés.