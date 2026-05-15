Estrella Galicia lanza una edición blanquiazul para apoyar al Dépor

Estrella Galicia puso en marcha una nueva campaña de apoyo al Deportivo bajo el lema "Esta vai polo Dépor", una iniciativa con la que busca acompañar al club coruñés en un momento clave de la temporada marcado por la lucha por el ascenso.

La campaña incluye el lanzamiento de una edición especial inspirada en los colores blanquiazules del equipo, que estará disponible durante las próximas semanas en locales de hostelería de A Coruña.

La cervecera explica que la iniciativa pretende reforzar el ambiente que se vive en la ciudad alrededor del Deportivo, en un contexto en el que "cada partido, cada conversación y cada rincón" giran alrededor del posible ascenso del equipo.

La edición especial incorpora además una acción promocional dirigida a la afición. A través de un código QR incluido en el collarín de las botellas, los consumidores podrán participar en un sorteo de abonos para la próxima temporada.

Banderas y publicidad en el aeropuerto

La campaña también contempla distintas acciones en puntos emblemáticos de la ciudad y en establecimientos hosteleros próximos al estadio de Riazor. Entre ellas figura el reparto de banderas con las consumiciones de esta edición especial en bares cercanos al estadio.

Además, Estrella Galicia cedió al Deportivo algunos de sus espacios publicitarios más visibles, entre ellos la torre de control del aeropuerto de A Coruña y distintos soportes situados en zonas de embarque y salidas. La compañía también instaló, en colaboración con el Concello de A Coruña, banderolasde apoyo al club en diferentes calles de la ciudad.

Banderola de apoyo al Dépor de Estrella Galicia y el Concello de A Coruña

Con esta iniciativa, la marca coruñesa refuerza su vínculo histórico con el Deportivo y con la ciudad en un momento decisivo para el equipo blanquiazul, sumándose así a la movilización social y deportiva que rodea al club en las últimas semanas ante la posibilidad del ascenso.