El Deportivo presenta un recurso por la polémica amarilla a Yeremay

El tramo final de liga en Segunda está dejando en evidencia al colectivo arbitral. Un fin de semana más varias decisiones han generado mucha polémica en partidos claves dentro de la pelea por ascender. En el caso del Dépor la jugada más polémica fue la injusta cartulina amarilla mostrada a Yeremay por simular un penalti. De esta forma el canario veía la quinta y se perderá el choque ante el Andorra.

Eso es justo lo que trata de evitar el Dépor, que ya ha presentado un recurso para que esa amarilla quede sin efecto. Las imágenes demuestran claramente que la acción no es penalti, pero el canario no se tira, sino que recibe una clara carga legal.

El enfado en el Deportivo es mayúsculo en una acción completamente injustificada. Yeremay no protestó ni realizó ningún aspaviento, pero el colegiado no dudó en sacarle cartulina amarilla.

Los antecedentes y el historial del Deportivo en este tipo de recursos no son muy halagüeños. Sin embargo, las imágenes son claras y se espera que el Comité retire la amarilla.

Fin de semana polémico

Además, el fin de semana dejó acciones muy polémicas en el Burgos Almería y Leganés Racing. Los burgaleses reclamaron un claro penalti por mano en el área. El colegiado fue llamado por el VAR, pero decidió no señalarlo a pesar de que la imagen era clara y contundente. La decisión levantó mucha polémica, sobre todo en comparación a la mano pitada a Zaka la semana pasada. El Racing también ganó gracias a un penalti muy polémico que ni siquiera se revisó.

Con este caldo de cultivo el Dépor afronta las tres últimas jornadas de campeonato dependiendo de sí mismo.