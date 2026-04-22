Lage Tuñas: "El Dépor acierta con el cambio de nombre y refleja el sentir mayoritario"

El concejal socialista José Manuel Lage al término de la Junta de Gobierno Local. Concello de A Coruña.

El concejal del Ayuntamiento de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, ha defendido públicamente el cambio de denominación del Real Club Deportivo de La Coruña a Real Club Deportivo da Coruña, una decisión que considera alineada con el sentir mayoritario de la afición.

El edil socialista ha subrayado que se trata de un paso "normal" dentro de la vida cotidiana y administrativa de la ciudad, al tiempo que ha pedido respeto hacia las distintas sensibilidades.

En su intervención tras la Junta de Gobierno Local, Lage Tuñas también ha querido poner en valor la figura del exalcalde Francisco Vázquez, al que ha mostrado su reconocimiento, tras su carta de ayer mostrando su rechazo al cambio de denominación.

"Máximo respeto por quien ha sido alcalde de esta ciudad durante 23 años", afirmó, destacando que "ha sido el artífice de la primera modernización del Partido Socialista en esta ciudad" y una persona que "contribuyó notablemente a transformarla".

Acierto y felicitación

Sobre la polémica en torno al nombre del club, el concejal ha sido claro al respaldar la decisión adoptada por la entidad.

"Creo que el club está acertando y lo felicito por la decisión que toman", aseguró, insistiendo en que "responde a un sentir bastante mayoritario de los abonados, socios y la afición".

En este sentido, ha defendido que el cambio supone una normalización lingüística dentro del contexto local.

Lage Tuñas ha hecho además una llamada a la convivencia lingüística, destacando que "las lenguas son para entenderse, no para crear conflicto" y que "son una riqueza que tenemos", por lo que ha pedido respeto hacia quienes mantienen una visión diferente sobre esta cuestión.

Su punto de vista de la relación con el Dépor

En clave deportiva, el concejal ha rebajado la importancia del debate nominal frente a los resultados sobre el terreno de juego.

"Lo importante es que la pelotita entre", señaló de forma coloquial, apuntando que el objetivo compartido es que el equipo alcance sus metas deportivas.

"Lo que es bueno para el Deportivo es bueno para la ciudad y lo que es bueno para la ciudad es bueno para el Deportivo", añadió.

Finalmente, ha insistido en la necesidad de avanzar de manera conjunta: "El Deportivo y la ciudad acertaremos si vamos de la mano", concluyó, destacando que la unión entre club y ciudadanía es clave para el futuro.