El Fabril colecciona homenajes: “Volver al Ayuntamiento es un placer porque quiere decir que hay éxito"

El Deportivo Fabril jugará la temporada que viene en Primera Federación. El conjunto coruñés dominó su grupo en Segunda Federación y obtuvo un ascenso muy merecido al tercer escalón del fútbol español.

A pesar de los éxitos el equipo sigue compitiendo y el fin de semana pasado asaltó el Helmántico tras vencer por cero goles a uno al Salamanca. Ayer recibieron una gran ovación en Riazor antes del partido ante el Mirandés y hoy fueron recibidos por Inés Rey en el Ayuntamiento de A Coruña.

Tras el acto Manuel Pablo atendió a los medios de comunicación y valoró la actualidad del club. El técnico reconoció que “volver al Ayuntamiento es un placer porque quiere decir que hay éxito y los chavales lo pueden disfrutar”.

El técnico tuvo palabras para un Bil Nsongo que ha tenido una irrupción fantástica en el primer equipo. “Bil es entrañable y lo quieren todos. Nos sorprendió ya el año pasado y lo queríamos tener desde este año. Él hizo mucho por estar aquí y nos alegra mucho como está ayudando al primer equipo”.

Sobre su futuro y una hipotética subida al primer equipo en algún momento de su carrera, el entrenador deportivista aseguró que “soy muy feliz aquí, llevo toda la vida en A Coruña y si un día tiene que llegar algo más, llegará. Tengo la libertad para hacer mi trabajo y a partir de ahí lo que tenga que llegar, llegará”.

El filial competirá el año que viene en una categoría mucho más exigente aunque Manuel Pablo considera que el talento emerge en cualquier circunstancia. “Hay jugadores que tienen tanto potencial que no pasan por categorías intermedias. En lo grupal ayudará estar en Primera RFEF pero el talento a veces no depende de la categoría”.