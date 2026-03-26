El Deportivo se reencontrará con varios ex en su visita al Molinón

Mucho se está hablando del partido de este sábado entre Sporting de Gijón y Deportivo. La afición blanquiazul llevará a cabo un desplazamiento masivo a pesar de los altos precios de las entradas.

A falta de once jornadas para el final del campeonato, siete equipos pelean por las dos posiciones de ascenso directo. La igualdad es máxima en una competición que deja sorpresas cada semana. Además en estas once jornadas habrá multitud de duelos directos que pueden ser decisivos.

La primera piedra en el camino del conjunto coruñés será el Sporting de Gijón. Los rojiblancos, dirigidos por el exentrenador del Deportivo Borja Jiménez, llegan a la cita con 45 puntos y están a cinco del playoff.

Además del técnico, el equipo asturiano cuenta con dos futbolistas con pasado blanquiazul. Uno de ellos es Pablo Vázquez. El central salió el pasado verano de A Coruña tras jugar prácticamente todo y ser una pieza fundamental para Imanol Idiakez y Óscar Gilsanz. Esta temporada ha disputado 26 encuentros y ha anotado tres goles.

El otro es Juan Otero. El atacante pasó por el Fabril en la temporada 2015-2016. Aunque su rendimiento fue bueno, el club no quiso pagar por su traspaso y ahora cumple su cuarta temporada en Asturias. Esta temporada suma ya diez tantos.

El Dépor busca un nuevo triunfo lejos de Riazor y poder consolidar su puesto de ascenso directo.