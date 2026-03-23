Riazor vuelve a estar en el foco por cánticos polémicos contra Aragón y La Romareda

El encuentro entre el Real Club Deportivo de La Coruña y Real Zaragoza dejó más que fútbol sobre el césped. Parte de la atención se centró en lo sucedido en la grada de Riazor, donde volvieron a escucharse cánticos ofensivos dirigidos tanto al territorio aragonés como al estadio de La Romareda.

Este tipo de cánticos, que no son nuevos en algunos estadios del fútbol español, han generado una creciente preocupación por su reiteración y por la escasa contundencia de las sanciones aplicadas hasta ahora. Entre ellos, se escuchó el ya habitual "La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y policía", acompañado de otras frases en las que se añadían insultos y expresiones de tono muy grave que incluían deseos de destrucción del estadio zaragocista.

Resulta especialmente llamativo que, en una competición donde se han endurecido los protocolos frente a conductas discriminatorias o peligrosas, estas situaciones sigan produciéndose sin que se detenga el partido. La referencia a la violencia y a episodios especialmente sensibles de la historia reciente añade aún más gravedad a lo ocurrido.

“La Romareda, puta pocilga, donde se juntan Ligallo y policía. Que puto olor, que porquería, con una bomba todo aquello volaría, una explosión de Goma 2 y que le den por culo a Aragón.”



Riazor ayer, una vez más, y ni @LaLiga, ni @Tebasjavier, ni @rfef hacen NADA. pic.twitter.com/0YQP0M5gjF — Ibón Domínguez 🛂 🇪🇸🇺🇦 (@Ibon_Dominguez) March 22, 2026

Como es habitual en estos casos, se prevé que la Comisión Antiviolencia analice lo sucedido y eleve el informe correspondiente a los órganos disciplinarios de la RFEF. Sin embargo, la sensación general es que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado frenar este tipo de comportamientos.

En el plano posterior al partido, también hubo espacio para la polémica fuera del terreno de juego. Dani Gómez salió en defensa de la afición zaragocista y cuestionó la postura del Deportivo, al que reprochó no haber facilitado entradas al club visitante en un contexto complicado por las obras en La Romareda. Otros equipos, según señaló, sí han mostrado mayor flexibilidad ante esta situación, mientras que el club gallego se mantuvo firme en su criterio de reciprocidad.