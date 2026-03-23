El Deportivo pierde a Lucas Noubi

Los compromisos internacionales impactan de lleno en el Deportivo. El conjunto blanquiazul no podrá contar en los dos próximos partidos con Lucas Noubi. El central ha sido convocado con la selección belga sub-21.

Noubi estaba siendo uno de los jugadores más importantes en el centro de la zaga y no estará en Gijón ni en el partido intersemanal ante el Córdoba.



Resulta difícilmente comprensible que LaLiga haya colocado una jornada entre semana coincidiendo con una ventana de selecciones. De esta forma, Hidalgo tendrá que recomponer su línea defensiva para el importante choque que jugará en El Molinón.



El que tampoco estará es David Mella, que se sigue recuperando tras la operación a la que fue sometido. La buena noticia la protagonizó Yeremay. El canario regresó a los terrenos de juego este fin de semana y se espera que pueda ir recuperando sensaciones poco a poco.