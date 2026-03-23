Declarado de alto riesgo el Deportivo–Málaga del 4 de abril en Riazor

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el encuentro que enfrentará al RC Deportivo de La Coruña y al Málaga CF el próximo 4 de abril en el estadio de Riazor, correspondiente a la Segunda División.

La decisión se ha adoptado tras analizar los informes de seguridad remitidos por los diferentes organismos implicados. Esta catalogación implica la aplicación de medidas adicionales de prevención y control, tanto por parte de los clubes como de las fuerzas de seguridad.

Entre las medidas previstas figuran restricciones en la venta de entradas, una mayor separación entre aficiones dentro del recinto y protocolos reforzados de acceso al estadio.

Por su parte, los cuerpos policiales incrementarán los dispositivos de vigilancia y los despliegues preventivos para evitar incidentes tanto en los alrededores de Riazor como en las zonas de llegada y desplazamiento de los grupos de aficionados.