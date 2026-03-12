Ceuta - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo perdió la oportunidad de colocarse en puestos de ascenso directo tras volver a caer en casa. Los coruñeses han dejado escapar veinte puntos en Riazor y ocupan la duodécima posición como equipo local.

Ahora el equipo debe viajar a Ceuta y a la ausencia por lesión de Yeremay se suma la de Mella, quien sufrió un fuerte golpe en su rodilla durante el encuentro ante el Granada. Como consecuencia, el extremo estará varias semanas alejado de los terrenos de juego.

El último precedente entre el Deportivo y el Ceuta corresponde al partido de ida disputado en Riazor, que terminó con la victoria de los blanquiazules por 2 - 1. El equipo coruñés se adelantó en la primera parte con un gol de Yeremay tras un córner y logró ampliar la ventaja en la segunda mitad gracias a Stoichkov.

El Ceuta reaccionó en el tramo final del partido y consiguió recortar distancias con un gol de Marcos, lo que obligó al Dépor a defender el resultado en los últimos minutos. Finalmente, los blanquiazules resistieron y se llevaron tres puntos.

Fecha y hora

El partido entre el Ceuta y el Deportivo se disputará el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas en el estadio Alfonso Murube.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo perdió 0-2 ante el Granada en Riazor en un partido en el que tuvo más posesión, pero muy poca profundidad en ataque. El equipo coruñés apenas generó ocasiones claras y mostró un juego previsible, incapaz de superar la defensa rival.

El Granada, en cambio, fue más eficaz y aprovechó una de sus llegadas en la primera parte para adelantarse con un gol de Arnaiz. En la segunda mitad el Dépor siguió dominando balón sin crear peligro, y el conjunto andaluz sentenció el encuentro con otro tanto de Jorge Pascual en la recta final.

La derrota dejó la sensación de que al Deportivo le sobró control del juego, pero le faltaron ideas y contundencia para competir por la victoria.

Ceuta

El Ceuta recibe al Deportivo en casa ocupando la octava posición de la tabla con 44 puntos, muy cerca de los puestos de playoff. Los ceutíes han jugado 14 encuentros en casa, de los cuales han ganado 10, empatado 1 y perdido 3, lo que demuestra buenos resultados en su campo.

La victoria supone mantenerse muy cerca, o incluso rozar, los puestos de playoff de ascenso.