¿La hora de Nsongo Bil en el Deportivo?

Nsongo Bil vio cumplido el domingo su sueño de marcar con el primer equipo. El delantero camerunés llegó la temporada pasada sin hacer ruido al Fabril y se ha convertido en un futbolista muy prometedor.

A sus 21 años, el atacante oposita a la titularidad este domingo en el partido ante el Granada. Su gol en Zubieta sirve como aval. Además ayuda el bajo rendimiento que están ofreciendo el resto de delanteros de la primera plantilla.

Zaka y Mulattieri volvieron a estar bastante desaparecidos ante la Real B y sin apenas aportar nada al equipo. Stoichkov se reencontró con el gol aunque partiendo de una posición más atrasada. Entre los tres suman 14 goles esta temporada.

Sea como fuere la frescura y condiciones de Nsongo le convierten en un activo importante para un Dépor que necesita efectividad en sus futbolistas de ataque.

Sus números en el Fabril esta temporada avalan su buen rendimiento. Con doce goles en 20 partidos es el máximo goleador del equipo. Además de los tantos, su gran condición física ayuda en la primera presión y ha repartido dos asistencias.