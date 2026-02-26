Primeros visitantes del Museo del Dépor en A Coruña: "Es la casa que compartimos los deportivistas" Quincemil

Los primeros visitantes del Museo del Dépor se hicieron de rogar este jueves por la mañana en A Coruña, en el estreno abierto al público del espacio. Aunque el recinto abrió pasadas las 10:00 y había 16 entradas vendidas, los tres primeros aficionados no cruzaron la puerta hasta las 10:25.

Cristina acude hoy junto a su primo y la novia de este para visitar el museo. La joven sigue al club desde los 7 años, acudiendo cada fin de semana a Riazor para disfrutar de los partidos de su equipo. "Desde hace mucho pienso que debería existir un museo del Dépor, dada toda la historia que tiene el club. La verdad es que tardaron demasiado en hacerlo", señala. Los tres esperan descubrir aspectos de su historia poco conocidos: "Además de ver los títulos y las copas, queremos descubrir el fondo histórico del club, que seguro tiene cosas interesantes que merece la pena ver", añade.

Poco después llegaban los dos siguientes visitantes: Javier y su padre, dos aficionados de plata del Dépor. "Es una casa que vamos a poder compartir todos los que tenemos este sentimiento blanquiazul tan arraigado. Muchos momentos importantes de mi vida van asociados al club", dice Javier. "Me parece una idea fantástica que los más de 120 años de historia que tiene el club estén resumidos en este museo y espero que los próximos años se pueda seguir incrementando el número de trofeos", cuenta. "Es un orgullo poder revivir toda la historia del club en un museo", coincidía su padre.

"El mejor día de mi vida fue cuando el Dépor ganó la Copa del Rey al Real Madrid", recuerda Juan, otro aficionado que lleva toda la vida siguiendo al club y que acude con emoción hoy a conocer el nuevo templo blanquiazul. "Es bueno saber de dónde venimos, el club tiene su historia y es importante conocerla", insiste.

Dos modalidades de visita y diferentes precios

El club ha puesto en marcha dos modalidades de visita. Por un lado está el acceso al museo y un tour guiado, de una hora y 40 minutos de duración, que incluye el pase al museo, la visita guiada al estadio, vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos y palco de honor.

El recorrido se iniciará en la sala blanca, situada a la entrada. Desde allí se accederá a la sala dorada y a la sala azul, para continuar por la sala de prensa, zona mixta, banquillos, vestuarios visitantes y salida de túnel, streetclub y la Dépor Tienda.

El precio va desde los 17 euros del abonado mayor de 14 años, a los 12 euros para los abonados entre 5 y 14 años. Los comprendidos entre 0 y 4 años no pagarán entrada y los abonados con discapacidad tienen disponibles entradas a 12,75 euros.

Para los no abonados, el precio oscila entre los 21 euros del público en general, a los 16 euros de los menores entre 5 y 14 años. De nuevo, la edad comprendida entre 0 y 4 años no paga entrada y los discapacitados abonarán 15,75 euros. Los peregrinos, por su parte, tienen pases a 17 euros.

La segunda modalidad, la de museo y tour libre, tiene una duración de una hora y quince minutos, e incluye el acceso al museo, visita al estadio, vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos y palco de honor.

El recorrido se iniciará también en la sala blanca, para avanzar por la sala dorada, sala azul, sala de prensa, zona mixta, banquillos, vestuarios visitantes y salida de túnel, palco de honor, streetclub y Dépor Tienda.

El precio en esta modalidad para los abonados abarca desde los 10 euros de los abonados adultos a los 5 euros de los abonados con edades comprendidas entre 5 y 14 años. Los menores de esa edad no pagan entrada y las personas discapacitadas pagan 7,5 euros.

Por su parte, los no abonados tienen a la venta entradas a 14 euros, con precio de 9 euros para los de 5 a 14 años. Los menores de esa edad tienen acceso gratis, los discapacitados pagan 7,5 euros y los peregrinos 10 euros.