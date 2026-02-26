Ofrecido por:
El Deportivo pierde a Yeremay por primera vez en la temporada
El canario fue expulsado en el partido ante el Eibar e Hidalgo tendrá que recomponer su línea ofensiva
Si no hay sorpresa, Mario Soriano se convertirá este domingo en el único jugador del Deportivo que ha sido titular en las 28 jornadas de lo que llevamos de campeonato.
A ello contribuyó la expulsión la semana pasada de Yeremay en el partido ante el Eibar. De esta forma el canario no estará en San Sebastián y Antonio Hidalgo tendrá que recomponer su ataque.
Aunque todo el mundo coincide que Yeremay no está al mismo nivel que la temporada pasada, los números no mienten y hablan de su importancia en el equipo. Con diez goles y siete asistencias es, sin duda, el jugador más determinante del equipo.
El técnico deportivista tiene diferentes opciones para sustituir a Yere aunque lo más lógico apunta a juntar en el ataque a Mella, Luismi y Soriano acompañando a Zaka.