El Dépor abre su museo el jueves, con preventa exclusiva para abonados: estos son los precios

El Dépor ha puesto a la venta las entradas para su nuevo museo, que el próximo jueves abrirá sus puertas al público. La primera ronda de entradas ha sido reservada para los abonados, en modalidad de preventa.

El club ha puesto en marcha dos modalidades de visita. Por un lado está el acceso al museo y un tour guiado, de una hora y 40 minutos de duración, que incluye el pase al museo, la visita guiada al estadio, vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos y palco de honor.

El recorrido se iniciará en la sala blanca, situada a la entrada. Desde allí se accederá a la sala dorada y a la sala azul, para continuar por la sala de prensa, zona mixta, banquillos, vestuarios visitantes y salida de túnel, streetclub y la Dépor Tienda.

El precio va desde los 17 euros del abonado mayor de 14 años, a los 12 euros para los abonados entre 5 y 14 años. Los comprendidos entre 0 y 4 años no pagarán entrada y los abonados con discapacidad tienen disponibles entradas a 12,75 euros.

Para los no abonados, el precio oscila entre los 21 euros del público en general, a los 16 euros de los menores entre 5 y 14 años. De nuevo, la edad comprendida entre 0 y 4 años no paga entrada y los discapacitados abonarán 15,75 euros. Los peregrinos, por su parte, tienen pases a 17 euros.

La segunda modalidad, la de museo y tour libre, tiene una duración de una hora y quince minutos, e incluye el acceso al museo, visita al estadio, vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos y palco de honor.

El recorrido se iniciará también en la sala blanca, para avanzar por la sala dorada, sala azul, sala de prensa, zona mixta, banquillos, vestuarios visitantes y salida de túnel, palco de honor, streetclub y Dépor Tienda.

El precio en esta modalidad para los abonados abarca desde los 10 euros de los abonados adultos a los 5 euros de los abonados con edades comprendidas entre 5 y 14 años. Los menores de esa edad no pagan entrada y las personas discapacitadas pagan 7,5 euros.

Por su parte, los no abonados tienen a la venta entradas a 14 euros, con precio de 9 euros para los de 5 a 14 años. Los menores de esa edad tienen acceso gratis, los discapacitados pagan 7,5 euros y los peregrinos 10 euros.