Hugo Rama, ex del Deportivo, encuentra acomodo en Grecia

Hugo Rama ha encontrado equipo y jugará en el Athens Kallitea. El futbolista de Oroso llevaba meses preparándose por su cuenta y volverá a sentirse futbolista ocho meses después de salir del Deportivo.

El centrocampista jugará en la segunda división griega en un equipo que pelea por no descender.

A sus 29 años Rama pone rumbo al extranjero tras una carrera desarrollada en el Lugo, Mirandés, Oviedo y Dépor, un equipo con el que logró el ansiado ascenso a Segunda División.

El pasado verano el club decidió prescindir de sus servicios, aunque no fue una decisión sencilla. El propio Fernando Soriano reconoció en rueda de prensa que se valoró mucho su situación al tratarse de un jugador con experiencia y muy querido en el vestuario.

Sin embargo, el nuevo cuerpo técnico decidió apostar por otros jugadores y el club no renovó el contrato de Hugo. Tras un verano complicado y sin ofertas satisfactorias para el futbolista, ahora llega esta oportunidad en Grecia que le volverá a hacer vestir de corto.