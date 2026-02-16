El Deportivo no da la talla contra los de arriba

El Dépor se encontró en Castalia con su gran fantasma esta temporada: los equipos que pelean por objetivos importantes. Los de Hidalgo perdieron por dos goles a cero en un partido en el que generaron muy poco y bajaron los brazos de manera prematura.

Una victoria coruñesa colocaba al Dépor en puestos de ascenso directo. Sin embargo, está claro que esta temporada este tipo de encuentros se le están atragantando.

Los números no engañan y ante los equipos que están ahora mismo en zona de playoff, Las Palmas, Málaga, Almería, Racing y Castellón, los coruñeses no han dado la talla. En total son cinco puntos sumados de los 24 en juego, con una única victoria ante el Almería y los empates ante Almería en Riazor y Las Palmas.

De hecho, ante Racing y Castellón, los dos equipos que están en ascenso directo el bagaje es de cuatro partidos jugados y cuatro derrotas encajadas.

El equipo afronta ahora un tramo de temporada en los que se medirá a Eibar, Real Sociedad B y Granada.