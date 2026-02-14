El Deportivo no busca el aplazamiento de partido ante el Castellón

El Deportivo trabaja y maneja diferentes alternativas para que mañana haya partido en Castalia a las 21:00 horas. La alerta roja decretada en Castellón durante todo este sábado complica el desplazamiento de la expedición blanquiazul.

A esta hora el plan de viaje original se mantiene y si todo va sin incidencias el equipo debería llegar a Castellón alrededor de las 19:30 horas de este sábado. Sin embargo el club sigue muy de cerca la evolución meteorológica y trabaja en diferentes alternativas en caso de tener problemas con el avión.

La intención del club es jugar y disputar el partido. La entidad herculina preguntó a LaLiga este viernes el procedimiento a seguir y las opciones que manejaban.

A esta hora lo normal es que haya partido ya que la alerta bajará a naranja a lo largo del domingo y el club planifica diferentes opciones para poder llegar durante el día de hoy a tierras castellonenses.