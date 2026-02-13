¿Está en riesgo la celebración del Castellón vs Deportivo de este domingo?

Noubi fue expulsado en el partido ante el Castellón en Riazor. @RCDeportivo

El Castellón vs Deportivo centra este fin de semana la atención del fútbol español en la categoría de plata del fútbol español. El choque está fijado para el domingo a las 21:00 horas.

Sin embargo, las malas previsiones climatológicas en la Comunidad Valenciana provocan que el club haya pedido información a LaLiga para los pasos a seguir. Y es que la provincia de Castellón estará este sábado en alerta roja por vientos que podrían alcanzar los 140 km/h.

En principio la alerta pasará el domingo a naranja con rachas máximas de 90 km/h. Por el momento, el club sólo ha puesto en conocimiento de LaLiga esta situación para que el estamento tome las decisiones pertinentes.

Un mal precedente para el Deportivo

El conjunto coruñés tiene previsto viajar este sábado a Castellón. El hecho de poner esta situación en conocimiento de LaLiga responde a evitar un capítulo como el que sucedió la temporada pasada en Tenerife.

Aficionados y expedición vieron cómo se suspendía el encuentro el mismo día. El choque sería aplazado y se jugaría varias semanas después.