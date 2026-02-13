Ofrecido por:
El Deportivo vs Granada ya tiene fecha y hora
El conjunto blanquiazul recibirá a los andaluces en un horario que viene siendo muy habitual en estas últimas semanas
La crónica del partido de ida: Granada 1 - Deportivo 3: Un gran Dépor arranca el curso con paso firme
El Deportivo ya conoce la fecha y el horario de su encuentro en Riazor ante el Granada. El choque se disputará el domingo 8 de marzo a las 21:00 horas.
Los coruñeses tienen por delante un tramo de temporada importante en el que quieren hacerse fuertes en Riazor. En la primera vuelta los blanquiazules vencieron en Los Cármenes por un gol a tres en el que fue el primer partido de la temporada.
El calendario asimétrico provoca que ahora se vean las caras en la que será la jornada 29 de competición. El Dépor está siendo uno de los equipos con más encuentros en la franja horaria del domingo a las 21:00 horas, algo que complica bastante los desplazamientos de las aficiones visitantes.
Con esta confirmación los de Hidalgo ya conocen su hoja de ruta para las próximas semanas. Los coruñeses visitarán el campo del Castellón y la Real Sociedad B y jugarán en Riazor ante Eibar y Granada.
Castellón - Deportivo: domingo 15 de febrero a las 21:00 horas
Deportivo - Eibar: sábado 21 de febrero a las 16:15 horas
Real Sociedad - Deportivo: domingo 1 marzo a las 14:00 horas
Deportivo - Granada: domingo 8 de marzo a las 21:00 horas