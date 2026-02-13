El Deportivo vs Granada ya tiene fecha y hora

El Deportivo ya conoce la fecha y el horario de su encuentro en Riazor ante el Granada. El choque se disputará el domingo 8 de marzo a las 21:00 horas.

Los coruñeses tienen por delante un tramo de temporada importante en el que quieren hacerse fuertes en Riazor. En la primera vuelta los blanquiazules vencieron en Los Cármenes por un gol a tres en el que fue el primer partido de la temporada.

El calendario asimétrico provoca que ahora se vean las caras en la que será la jornada 29 de competición. El Dépor está siendo uno de los equipos con más encuentros en la franja horaria del domingo a las 21:00 horas, algo que complica bastante los desplazamientos de las aficiones visitantes.

Con esta confirmación los de Hidalgo ya conocen su hoja de ruta para las próximas semanas. Los coruñeses visitarán el campo del Castellón y la Real Sociedad B y jugarán en Riazor ante Eibar y Granada.