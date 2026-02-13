Castellón - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo es tercero en la clasificación con 43 puntos. Está a solo dos puntos del Castellón y a cuatro del líder, el Racing de Santander. En la jornada 26 visitará al Castellón en un partido decisivo: quien gane se colocará en puestos de ascenso directo.

El último precedente entre Deportivo y Castellón corresponde al partido de ida disputado en Riazor, en el que el Deportivo perdió por 1-3.

El Dépor se adelantó con un gol de Yeremay en la primera mitad, pero el Castellón remontó al inicio de la segunda parte con tantos de Doué, Brignani y Cipenga. El conjunto gallego terminó con uno menos por la expulsión de Lucas Noubi en el tramo final.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Castellón se disputará el domingo 15 de febrero a las 21:00 horas en Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo ganó 2-1 frente al Albacete después de una larga racha sin vencer en casa arropado por su afición. El Dépor se mostró superior en la primera mitad, donde Yeremay abrió el marcador con un disparo ajustado tras una buena jugada ofensiva.

Poco después, Javi Villar empujó el balón a su propia portería tras un centro peligroso de Alti, lo que puso el 2-0 antes del descanso. Con ese resultado, el partido parecía encarrilado, pero en la segunda parte el Albacete reaccionó y Obeng acortó distancias con una chilena que complicó los minutos finales.

El Deportivo sufrió el empuje visitante, pero resistió con intervenciones clave del portero, especialmente en el tramo final, para sumar tres puntos que le permiten seguir en la pelea por el ascenso directo.

Castellón

El Castellón afronta un duelo clave ante el Deportivo desde la segunda posición de la tabla, en puestos de ascenso directo, con 45 puntos. La ventaja es mínima: apenas 2 puntos los separan del conjunto blanquiazul, lo que añade tensión a la cita.

El equipo castellonense está firmando una temporada muy sólida en casa. De los 12 encuentros disputados ante su afición, ha sumado 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas, unos números que reflejan su fortaleza y regularidad en su estadio.

Con ambos equipos peleando de lleno por el ascenso directo, el partido se presenta como un enfrentamiento decisivo. Más que tres puntos, estará en juego la lucha por subir de categoría.