Rubén López jugará cedido en el Pontevedra

Rubén López no seguirá en el Deportivo esta temporada. El centrocampista jugará lo que resta de campaña en el Pontevedra donde intentará tener los minutos de los que no dispuso en el conjunto coruñés.

El centrocampista no ha contado con la confianza de Antonio Hidalgo y sale a un Primera Federación que está en los puestos altos de la tabla. Allí coincidirá con su amigo Diego Gómez y ambos tratarán de llevar a los granates al playoff de ascenso a Segunda.

Muchos han sido los equipos que han mostrado interés en hacerse con los servicios del canterano, que ha priorizado un sitio en el que poder ser importante y estar cerca de su familia.

La llegada de Riki Rodríguez allanaba el camino a esta cesión que estaba ya muy avanzada desde hace días. Rubén se marcha tras participar sólo en cinco encuentros esta temporada y sumar 74 minutos.