Riki Rodríguez ya es jugador del Deportivo

El último día de mercado trajo consigo un acuerdo in extremis entre Deportivo y Albacete. Ambos clubes desbloquearon una situación que estaba enquistada y Riki Rodríguez jugará desde ya en el conjunto coruñés.

La operación se ha cerrado por una cantidad cercana a los 200.000 euros. El futbolista ha forzado y se ha perdido los últimos encuentros con el Albacete. Su deseo era poder llegar ya al Dépor y el club ha logrado cerrar el acuerdo con el conjunto manchego.

El calendario ha querido juntar a Dépor y Albacete este fin de semana en Riazor en un partido que estará marcado por la llegada de Riki al conjunto herculino.

La dirección deportiva tenía como objetivo reforzar el centro del campo y la llegada de Riki era una prioridad. El futbolista deja el Albacete tras cinco temporadas y un ascenso logrado en Riazor. El futbolista ovetense de 28 años tratará de lograr el ascenso con un Dépor que peleará por todo esta temporada.