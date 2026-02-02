El Deportivo - Eibar ya tiene fecha y hora
Los coruñeses jugarán el sábado 21 en Riazor en un mes importante por los puestos altos de la tabla
Te puede interesar: Abre una DéporTienda pop-up en Riazor mientras se reforma la ya existente
LaLiga ha hecho oficial el horario del encuentro entre Deportivo y Eibar correspondiente a la jornada 27 de Segunda División. Ambos equipos se verán las caras el sábado 21 de febrero a las 16:15 horas.
El horario no suele ser muy habitual en los partidos de Riazor y llega justo después de los carnavales.
El conjunto vasco se está mostrando bastante irregular y se encuentra en mitad de la clasificación. Tiene seis puntos sobre el descenso y está a siete del playoff.
En el encuentro de la primera vuelta el Dépor dejó escapar dos puntos en el descuento después de que Adu Ares superara a Parreño en una de las últimas acciones del encuentro.
Los coruñeses afrontan ahora un tramo de campeonato importante con los encuentros en casa ante Albacete y Eibar y entre medias visitará el campo del Castellón, el equipo más en forma del campeonato y que ocupa puestos de ascenso directo.
Deportivo - Albacete: domingo 8 de febrero a las 16:15 horas
Castellón - Deportivo: domingo 15 de febrero a las 21:00 horas
Deportivo - Eibar: sábado 21 de febrero a las 16:15 horas