Cultural 0 - Deportivo 1: El Dépor reina en León

El fútbol premió la valentía de un Dépor que venció en León por cero goles a uno. Yeremay decidió desde el punto de penalti un encuentro en el que los herculinos fueron mejores que su rival.

Los coruñeses fueron de menos a más en un partido que pelearon y en el que volvieron a estar peleados con el gol durante buena parte del choque. Los blanquiazules estrellaron dos balones en el palo en una segunda mitad en la que dominaron y sometieron a su rival.

El choque arrancó igualado y con una gran ocasión para los locales. Calero disparaba y su remate se estrellaba en el palo.

Fue el primer aviso de una Cultu que poco a poco se fue echando atrás ante un Dépor que dominaba aunque no generaba excesivo peligro. Mula disfrutó de un buen acercamiento pero su disparo se marchaba muy desviado.

Poco a poco los coruñeses se hicieron con el mando del partido y generaron varias llegadas a balón parado. Sin embargo los córners no se tradujeron en peligro.

Con esa igualdad se llegaba al descanso del encuentro. Los coruñeses salieron a la segunda mitad convencidos de que se podían llevar los tres puntos:

Los palos evitaron que los blanquiazules se adelantaran en el marcador. Luismi y Mella lo buscaron con dos centros envenenados que no se convirtieron en gol por centímetros.

El canterano entró por Stoichkov y generó peligro abriendo su banda y obligando a la Cultu a multiplicar sus esfuerzos defensivos. Los locales aguantaban e Hidalgo seguía introduciendo cambios ofensivos.

Con el partido encaminado al empate, el Dépor se lo llevó con una balón en profundidad sobre la carrera de Mella. El canterano se plantaba mano a mano gracias a su velocidad y el guardameta cometía penalti.

Yeremay lo decidía con una ejecución perfecta para delirio de una afición volcada en el Reino de León. Los coruñeses suman tres puntos claves en un choque importante para mantenerse en lo alto de la tabla.