Ya es oficial. Daniel Bachmann abandona el Deportivo. Todo hace indicar que el jugador firmará por el Leyton Orient. El guardameta regresa a Londres por motivos personales y abandona el conjunto coruñés sólo cuatro meses después de su llegada.

El austriaco se marcha tras un paso muy discreto por la liga española. Bachmann no pudo disputar ni un solo minuto con la camiseta blanquiazul.

Nada más llegar se encontró con un seguro Germán Pacheco que no le dio opción a disputarle el puesto. Quedaba entonces la Copa del Rey para que el portero pudiera demostrar su valía.

Sin embargo, una inoportuna lesión le obligó a parar y a estar casi diez semanas fuera de los entrenamientos. El fichaje en diciembre de Álvaro Ferllo dejaba claro que el futuro de Bachmann estaba lejos de A Coruña. El portero pidió salir por motivos personales y el club no se opuso.

Tras un par de días en Londres solventando su situación contractual con el Watford, club del que llegó cedido al Dépor, el guardameta firmará por el Leyton Orient. El conjunto londinense milita en League One, tercera categoría del fútbol inglés y pelea por escapar de la zona baja de la clasificación.