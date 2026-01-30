El Castellón - Deportivo ya tiene fecha y hora

Noubi fue expulsado en el partido ante el Castellón @RCDeportivo

Poco a poco vamos conociendo la fecha y los horarios de los encuentros del Deportivo en el mes de febrero. LaLiga hizo oficial que el encuentro entre Castellón y Deportivo en Castalia se jugará el domingo 15 de febrero a las 21:00 horas.

Los de Hidalgo visitarán a uno de los mejores equipos del campeonato. De hecho, el conjunto castellonense pasó por encima del Dépor en Riazor en el mes de diciembre. El calendario asimétrico provoca que dos meses después vuelvan a verse las caras.

Antes los coruñeses visitarán el Reino de León este sábado para medirse a la Cultural y recibirán al Albacete el próximo domingo en Riazor. Febrero traerá además el partido ante el Eibar en Riazor y la visita al campo de la Real Sociedad B.

El mes será importante para saber si el equipo es capaz de reponerse al mal momento que atraviesa y logra engancharse a la zona alta en el tramo decisivo de la competición.