Cultural - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo viaja a León después de su derrota frente al Racing. Pese a una mala racha de resultados, el equipo se mantiene en zona de playoff y está a solo dos puntos del ascenso directo. Al ser un partido declarado de alto riesgo, el encuentro frente a la Cultural contará con un despliegue de seguridad más amplio de lo habitual para que el choque y el fin de semana transcurran sin incidentes.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de ida disputado en Riazor, en el que el Deportivo se impuso por 3 goles a 0.

Zakaria Eddahchouri aprovechó un error defensivo de la Cultural para hacer el primero, y poco después el propio Zaka asistió a Mario Soriano para el segundo, dejando encarrilado el choque antes del descanso. En la segunda parte, el delantero volvió a aparecer para firmar el tercero y certificar una victoria que devolvió al Dépor a la lucha por los puestos de ascenso directo.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Racing de Santander se disputará el sábado 31 de enero a las 18:30 horas en el Estadio Reino de León.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo cayó en Riazor ante el Racing de Santander por 0-1 en un partido marcado por la frustración de los blanquiazules y su afición. El encuentro fue desesperante desde el inicio, con pocas ocasiones y un Dépor incapaz de generar peligro, mientras que el Racing se mostró cómodo defendiendo. En la segunda parte, un gol de Peio Canales decidió el choque.

El arbitraje del partido ha sido muy criticado, permisivo con el juego duro y las pérdidas de tiempo del Racing, lo que aumentó la irritación de la grada. Más allá de las decisiones arbitrales, el partido volvió a evidenciar un problema del Deportivo: la falta de gol, que le condenó a otra derrota y dejó un ambiente tenso que llegó hasta el final del encuentro, con incidentes tras el pitido final.

Cultural y Deportiva Leonesa

La Cultural recibe al Deportivo en una situación mucho más delicada. El conjunto leonés ocupa la 18ª posición con 25 puntos, a solo uno de los puestos de descenso a 1ª RFEF. Sus números como local lo reflejan: en 11 partidos en casa solo ha logrado dos victorias, con seis derrotas y tres empates.

Para la Cultural, el encuentro es clave, ya que necesita sumar los tres puntos para alejarse de la zona peligrosa. El Deportivo, por su parte, llega en una posición más cómoda, quinto con 37 puntos, pero con la obligación de ganar si no quiere descolgarse de los puestos de ascenso directo.