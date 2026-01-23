Así será el dispositivo de seguridad del partido del Dépor ante el Racing de Santander

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este viernes la junta de seguridad convocada con motivo del partido de fútbol que disputarán el RC Deportivo y el Racing de Santander este domingo en el estadio de Riazor, un encuentro declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

En la reunión participaron, además del propio subdelegado, representantes de la Policía Nacional, de la Policía Local y del departamento de Seguridad del RC Deportivo, con el objetivo de planificar y coordinar un dispositivo especial que garantice la seguridad antes, durante y después del evento deportivo, pese a que no se prevé la existencia de incidentes.

Se espera la llegada de alrededor de 700 seguidores del Racing de Santander, algunos de ellos desde el sábado, aunque la mayoría lo hará el propio día del partido.

El operativo contará con una actuación conjunta y plenamente coordinada entre Policía Nacional, Policía Local y el personal de Seguridad del club, para asegurar el correcto desarrollo del encuentro y la protección del equipo visitante, de ambas aficiones y del conjunto de la ciudadanía.

El dispositivo se activará el domingo a las 9:00 horas y se mantendrá hasta la salida del equipo visitante, adaptándose en todo momento a las necesidades de la jornada.

Además, el plan de seguridad tendrá en cuenta la actuación musical prevista a las 19:30 horas frente a la puerta 4 del estadio de Riazor, promovida por el colectivo "Aquí tamén se Fala" en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña, lo que implicará refuerzos adicionales en la zona.

Julio Abalde subrayó que "la prioridad absoluta es que el partido se desarrolle con total normalidad y que la ciudadanía pueda disfrutar del fútbol en un ambiente seguro y de convivencia", y realizó un llamamiento a la responsabilidad de las aficiones, recordando que "el respeto a las normas y la colaboración de todos es clave para que una cita de este nivel se desarrolle sin problemas y en un clima de tranquilidad".