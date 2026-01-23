Deportivo - Racing de Santander: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo vuelve a casa tras una victoria muy importante frente al Almería que lo posiciona en cuarta posición de la tabla con 38 puntos. Este domingo recibe al Racing de Santander en un encuentro declarado de alto riesgo, debido a los incidentes vividos en los últimos años entre los aficionados radicales de ambos equipos. Arnau Comas se perderá el partido tras recibir la quinta amarilla en el choque ante el Almería.

Será un partido con mucho talento gallego: Tinho, de OT, cantará antes del partido, mientras que la plataforma 'Aquí tamén se fala' organizará un concierto en gallego para exigir que el Dépor sea "da Coruña".

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de ida disputado en El Sardinero, donde el Dépor cayó por dos goles a uno. Los blanquiazules se adelantaron con un gol en propia de Mantilla que el Racing igualaría antes del descanso con un tanto de Facu.

En la segunda mitad, el Racing tomó el control del partido y logró el gol de la victoria con Jeremy, mientras que el Deportivo, pese a insistir, no tuvo acierto en ataque. La falta de eficacia y algunos errores defensivos impidieron al equipo coruñés sumar puntos.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Racing de Santander se disputará el domingo 25 de enero a las 21:00 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo logró poner fin a su mala racha de cinco jornadas sin ganar al imponerse 1-2 en su visita a Almería en la jornada 22. Los blanquiazules comenzaron el partido por detrás en el marcador tras un gol de Leo Baptistao para los locales, pero lejos de desanimarse, el Dépor siguió generando ocasiones.

Yeremay Hernández fue la figura del partido: primero igualó el marcador en el inicio de la segunda parte y luego asistió a Samuele Mulattieri, quien marcó el gol de la victoria en el minuto 80. Además de sumar tres puntos, el Deportivo recupera la confianza y se mantiene en los puestos altos de la clasificación.

Racing de Santander

El Racing de Santander llega a Riazor como líder de la Liga Hypermotion, con 41 puntos, cuatro más que el Deportivo. Fuera de su estadio, el Racing ha mostrado un buen rendimiento: de 10 partidos ha ganado cinco, empatado tres y perdido solo dos, lo que refleja su solidez como visitante y hace que sea un rival complicado para cualquier equipo.

El partido se presenta como un duelo interesante y exigente para la afición y para el Deportivo. Ambos equipos necesitan los tres puntos para mantenerse entre los puestos altos de la clasificación: el Dépor busca acercarse al liderato, mientras que el Racing intentará defender su ventaja y mantener la primera posición que le permitiría asegurar el ascenso directo a la máxima categoría.