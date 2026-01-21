El Deportivo - Albacete ya tiene fecha y hora

Mario Soriano y Stoichkov celebran un gol contra el Albacete el pasado mes de noviembre. @RCDeportivo

El Deportivo recibirá al Albacete el próximo domingo 8 de febrero a las 16:15 horas en Riazor. El encuentro corresponde a la jornada 25 de liga.

Uno de los alicientes del encuentro será saber en qué equipo jugará Riki Rodríguez. El actual capitán del Albacete será nuevo jugador del Dépor a partir del próximo 30 de junio aunque los coruñeses tratan de incorporarlo en este mercado invernal. El futbolista no fue convocado el pasado fin de semana e intenta acelerar su salida.

De esta manera los coruñeses ya conocen la hoja de ruta del próximo mes de competición con encuentros claves en su pelea por estar en los puestos altos de la tabla.

El Dépor recibe este domingo al Racing de Santander, el sábado 31 se desplaza a León y el domingo 8 de febrero recibe al Albacete. Febrero acabará con la visita a Castalia y el encuentro ante el Éibar en Riazor.

Los blanquiazules arrancarán la jornada en cuarta posición con 37 puntos a uno del ascenso directo y a cuatro del Racing de Santander, líder y próximo rival del conjunto herculino.

Estos son los próximos encuentros del Deportivo con fecha y hora confirmados: