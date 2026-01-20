Pachi Dopico desgrana desde dentro la época dorada del Dépor en una charla en A Coruña

A Coruña acogerá el próximo miércoles 21 de enero de 2026 una nueva edición de As charlas do Xerion, un encuentro que propone mirar a la historia reciente del deportivismo desde la trastienda. La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Comercial Cuatro Caminos y contará como invitado con Pachi Dopico, exmiembro de la junta directiva del Real Club Deportivo de La Coruña durante la presidencia de Augusto César Lendoiro.

Bajo el título Crónicas de un Dépor eterno, Dopico compartirá con el comunicador Jesús Suárez un relato en primera persona de los años en los que el club coruñés pasó de la supervivencia a convertirse en una referencia del fútbol español y europeo. Una etapa marcada por decisiones al límite, gestión de crisis y un crecimiento vertiginoso que transformó no solo al Deportivo, sino también a la ciudad.

Lejos de un repaso cronológico de partidos y resultados, la charla se centrará en el lado humano y estratégico de aquella época: cómo se tomaban las decisiones desde los despachos, qué riesgos se asumían y cuáles eran los costes —personales y colectivos— de un éxito que llegó más rápido de lo esperado.

Además de su labor como dirigente, Dopico ha sido una figura clave en la conservación de la memoria histórica del club, recopilando durante años documentos, archivos y material gráfico que hoy forman parte del patrimonio del deportivismo.

El encuentro, organizado por As charlas do Xerión, está concebido como un espacio para escuchar y comprender una etapa que marcó a generaciones de aficionados, tanto a quienes la vivieron en directo como a quienes heredaron ese sentimiento.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.