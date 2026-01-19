El Deportivo prepara diferentes actos para el partido ante el Racing de Santander

El próximo domingo Riazor vivirá un encuentro muy especial entre Deportivo y Racing de Santander. Los cántabros son líderes con cuatro puntos de ventaja sobre el Deportivo y el choque entre ambos será muy importante en la zona alta de la tabla. En caso de victoria blanquiazul la clasificación se comprimiría mucho.

El club es conocedor de esa importancia y por eso prepara una serie de iniciativas para generar un ambiente diferente en Riazor.

Entre ellas se verá una actuación musical de la Escuela Danza10, que desplegará un total de 50 bailarines. Se trata de la misma escuela que actúa en los encuentros de Básquet Coruña en el Coliseum.

También se llevará a cabo una iniciativa con niños ondeando banderas alrededor del terreno de juego de Riazor.

Otro de los protagonistas será Tinho Martín Llanes, concursante coruñés de 22 años que participó en la última edición de Operación Triunfo. El artista cantará en la previa y el descanso del encuentro.

La previa también se amenizará con la actuación de un DJ y habrá un mosaico en el estadio coruñés. El club se guarda además alguna sorpresa que no ha querido desvelar en un partido clave para que el Dépor pueda acercarse al liderato.