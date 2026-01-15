Un total de 1.610 abonados del Deportivo cedieron su entrada en la Copa del Rey

Riazor registró la mejor entrada de la temporada el pasado martes en el encuentro copero ante el Atlético de Madrid. El club estudia los datos después de que 1.610 abonados cedieran su entrada, convirtiéndose en el encuentro con más cesiones de esta temporada.

Es momento de hacer balance y la entidad herculina trabaja en darle forma a una medida que intenta paliar el número de localidades vacías que se ven en cada encuentro en Riazor.

Es obvio que el encuentro ante el Atlético generó un gran interés y eso también explica que se convirtiera en el que más cesiones de localidades acumula esta temporada. También es cierto que el club trabajó en dar una explicación detallada de la medida a través de sus canales oficiales.

Hasta el pasado martes el encuentro que ostentaba el récord era el del Sporting de Gijón con 1.067 cesiones mientras que el partido ante el Burgos alcanzó las 950. En el lado contrario aparecen el de la Real Sociedad B con 110 cesiones de localidades, el Ceuta con 138 y Valladolid con 144.

Muchos socios del Deportivo residen fuera de Galicia o de España y el club trabaja en poder facilitar y explicar esa cesión, de la que el titular obtiene un 50% de la venta de la entrada en su monedero virtual.