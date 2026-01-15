Almería - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo viaja a Almería después de incluir un nuevo empate a la lista, sumando así cinco encuentros sin alcanzar la victoria. Para tratar de mejorar esta mala racha, el Dépor ha fichado a Riki Rodríguez, un centrocampista que llega del Albacete.

El Dépor se desplaza a Almería después de su encuentro de octavos de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid en el que perdieron por 0-1 con un gol de dudosa validez. Los blanquiazules lo intentaron hasta el último minuto, pero se encontraron con un sólido Atlético que no dio muchas oportunidades y se llevó el partido con un gol de Griezmann.

Fecha y hora

El partido entre UD Almería y el Deportivo se disputará el sábado 17 de enero a las 21:00 horas en el UD Almería Stadium.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

Las Palmas y el Deportivo empataron 1-1 en un partido intenso donde el Dépor se adelantó con un gol de chilena de Villares. Poco duró la alegría para los blanquiazules, ya que antes del descanso Jesé logró el empate para los canarios tras un penalti fallado y varias ocasiones claras. El partido se mantuvo igualado en la segunda mitad y al final ambos equipos se repartieron los puntos.

El empate deja al Dépor en los puestos de promoción de ascenso, con 34 puntos y en quinta posición.

Almería

El Almería recibe al Deportivo en mejor posición, concretamente en tercer puesto con 36 puntos, dos más que los herculinos y solo a 2 de encabezar la clasificación.

Han disputado diez partidos en casa, con un balance de 6 victorias, dos empates y dos derrotas, lo que refleja su solidez en terreno local. El encuentro es clave para ambos equipos: los andaluces buscan la victoria para conseguir situarse en los puestos de ascenso directo, mientras que el Deportivo necesita volver a abrazar la victoria para no salir de los puestos de playoff y no alejarse del ascenso.